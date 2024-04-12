5500 кубометров воды за сутки откачали в Кульсары

Откачка воды на улицах города Кульсары проводится 24 часа. Предприятием "Жылыой тазалық" совместно с ДЧС, частными компаниями с 11 апреля откачано порядка 5500 кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, начаты работы по очистке от мусора, поступившего в город.



"12 апреля еще 42 вакуума со стороны индивидуальных предпринимателей будут мобилизованы на откачку на договорной основе". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 12 апреля 2024 года сняло при помощи дрона масштабы сильнейшего за последние 80 лет наводнения, из-за которого были подтоплены дома в Кульсары.