Не пошли навстречу: в Казахстане не стали снижать пошлину на семена подсолнуха по просьбе бизнеса

Экспортные пошлины на семена подсолнечника, в которых бизнесмены видят причину своих миллиардных убытков, отказались снижать в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 сентября, Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина провела заседание, на котором отказалась снижать экспортные пошлины на семена подсолнечника.

"Снова бурные обсуждения вызвал вопрос действия экспортной пошлины на семена подсолнечника. На предыдущих двух заседаниях МВК, его уже поднимали среди круга заинтересованных лиц: от производителей и переработчиков до госорганов и НПП "Атамекен". Еще раз взвесив все результаты действия экспортной пошлины и нынешний курс государственной политики, направленный на диверсификацию производства в стране в сторону переработки, на заседании МВК принято решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну, без изменений", – говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве объяснили такое решение тем, что производство семян подсолнуха, по данным Бюро национальной статистики, – самый рентабельный вид аграрного бизнеса в стране. По заверениям МВК, посевные площади подсолнечника в Казахстане растут, экспорт увеличивается, мощностей для переработки семян хватает, производство подсолнечного масла наращивается, а розничные цены на него падают. Поэтому, с точки зрения правительства, у работающих в этой отрасли бизнесменов все хорошо.

"Ограничивать экспорт сырья и увеличивать объем переработки – тенденция экономики соседних стран. Такие государства, как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, практически не имеющие собственного сырья, создают льготные условия для поставок сырья и строят мощности по переработке. В Кыргызстане установлена нулевая ставка НДС на ввоз семян подсолнечника исключительно для производства растительного масла. В Узбекистане действует нулевая пошлина на ввоз подсолнечника и масло подсолнечное. В результате в структуре импорта Узбекистана ввоз семян подсолнечника из Казахстана занимает первое место ежегодно. В то же время страны, производящие свое сырье, например, РФ, Беларусь, продлевают экспортные пошлины и вводят экспортное лицензирование", – пояснили в правительстве.

Национальной ассоциации переработчиков масличных культур предложили прийти к консенсусу с производителями семян подсолнуха по закупочным ценам. В свою очередь, Национальная ассоциация переработчиков масличных культур уже объявила, что будет закупать семена у производителей по цене, которая должна устроить аграриев – 160 тыс. тенге за тонну с учетом НДС.



Между тем казахстанские производители семечек считают именно высокую экспортную пошлину причиной своих миллиардных убытков. Аграрии жалуются, что их мнения при расчете пошлин никто не учитывал. Сельхозпроизводители указывают, что вынуждены продавать свою продукцию отечественным маслозаводам по минимальной цене. Спрос у переработчиков ниже предложения, поэтому склады переполнены невостребованными семенами, которые слишком накладно вывозить за рубеж. В МСХ РК заявили, что не видят проблемы в высокой пошлине, поскольку от нее могут пострадать только перекупщики.