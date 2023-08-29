В Алматы из-за ремонта территории аэропорта на 8 месяцев меняют движение автобусов

Фото: Zakon.kz

С 29 августа 2023 по 30 апреля 2024 года в связи с реконструкцией привокзальной территории аэропорта южной стодицы будут временно изменены схемы движения маршрутов, сообщает Zakon.kz.

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