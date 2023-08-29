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В Алматы из-за ремонта территории аэропорта на 8 месяцев меняют движение автобусов

Маршруты ряда автобусов вновь изменили в Алматы Фото: Zakon.kz
С 29 августа 2023 по 30 апреля 2024 года в связи с реконструкцией привокзальной территории аэропорта южной стодицы будут временно изменены схемы движения маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Реконструкция привокзальной территории аэропорта повлияет на схемы движения маршрутов N°3 и N°92, сообщает транспортный холдинг Алматы в своем Telegram.

Временные схемы маршрутов:

  • № 92, 3 – в восточном направлении улица Майлина – к/п "Улица Огарева"
  • № 92 ,3 – в обратном направлении начало движения с к/п "Улица Огарева" (юг) – разворот перед улицей Ахметова – улица Майлина и далее по привычной схеме.

В Алматы также приступили к ремонту последнего участка проспекта аль-Фараби. Ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями.

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Зарина Жакупова
Алматы
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