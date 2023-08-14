Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы приступили к ремонту последнего участка проспекта аль-Фараби

автобусы Фото: Zakon.kz
По пр. аль-Фараби, по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от пр. Достык до пр. Дулати асфальтобетонное покрытие уложено и открыто движение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями.

"При благоприятных погодных условиях с 23:00 14 августа до 06:00 16 августа планируется отремонтировать завершающий участок проезжей части пр. аль-Фараби от пр. Дулати до ул. Аскарова. Движение на данном участке будет временно ограничено", – говорится в сообщении.

По перекрытым участкам будет организовано транспортное движение через съезды и по кольцевым движениям улиц Мустафина и Торайгырова.

Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции. 

В связи с ремонтом на данном участке вносятся временные изменения в схемы движения следующих маршрутов на 15 августа:

  • №34 - В северном направлении - начало с КП "А/С Арман" - разворот на ул. Жарокова - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - без изменений;
  • №86 - В западном направлении - пр. аль- фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - перенос К/П на остановочный пункт "А/ С Арман "; В восточном направлении - начало с К/П "А/ С Арман " - пр. аль - Фараби - далее по схеме;
  • №28 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - далее по схеме;
  • В южном направлении - начало с КП "ул. Биржана" - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;
  • №67 - В южном направлении - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме; В северном направлении - без изменений;
  • №135 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;
  • №32 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;
  • №103 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - без изменений;
  • №63 - В западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - далее по схеме; В восточном направлении - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;
  • №119 - В южном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Аскарова - далее по схеме; В северном направлении - без изменений;
  • №38 - В западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - далее по схеме; В восточном направлении - без изменений;
  • №15 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - без изменений;
  • №98 - В западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Рыскулбекова - далее по схеме; В восточном направлении - ул. Рыскулбекова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;
  • №121 - В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - разворот на ул. Розабакиева - пр. Аль - Фараби - далее по схеме; В северном направлении - без изменений;
  • №211 - В южном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме; В северном направлении - без изменений.

Отмечается, что ремонт дорожного покрытия на магистральных улицах в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет.

Ранее сообщалось, что более 20 автобусных маршрутов изменили движение в Алматы из-за ремонта дорог.

Читайте также

В Риддере подростки обратились к Токаеву с просьбой помочь остаться им в школе

Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана на вторник

В Улытауской области шахтеры "Казахмыса" завершили забастовку и вышли на работу

Елена Беляева
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления