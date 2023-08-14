В Алматы приступили к ремонту последнего участка проспекта аль-Фараби

По пр. аль-Фараби, по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от пр. Достык до пр. Дулати асфальтобетонное покрытие уложено и открыто движение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями.



"При благоприятных погодных условиях с 23:00 14 августа до 06:00 16 августа планируется отремонтировать завершающий участок проезжей части пр. аль-Фараби от пр. Дулати до ул. Аскарова. Движение на данном участке будет временно ограничено", – говорится в сообщении.

По перекрытым участкам будет организовано транспортное движение через съезды и по кольцевым движениям улиц Мустафина и Торайгырова.

Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции.

В связи с ремонтом на данном участке вносятся временные изменения в схемы движения следующих маршрутов на 15 августа:

№34 - В северном направлении - начало с КП "А/С Арман" - разворот на ул. Жарокова - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - без изменений;

№86 - В западном направлении - пр. аль- фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - перенос К/П на остановочный пункт "А/ С Арман "; В восточном направлении - начало с К/П "А/ С Арман " - пр. аль - Фараби - далее по схеме;

№28 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - далее по схеме;

В южном направлении - начало с КП "ул. Биржана" - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;

№67 - В южном направлении - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме; В северном направлении - без изменений;

№135 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;

№32 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;

№103 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - без изменений;

№63 - В западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - далее по схеме; В восточном направлении - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;

№119 - В южном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Аскарова - далее по схеме; В северном направлении - без изменений;

№38 - В западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - далее по схеме; В восточном направлении - без изменений;

№15 - В северном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме; В южном направлении - без изменений;

№98 - В западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Рыскулбекова - далее по схеме; В восточном направлении - ул. Рыскулбекова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме;

№121 - В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - разворот на ул. Розабакиева - пр. Аль - Фараби - далее по схеме; В северном направлении - без изменений;

№211 - В южном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - далее по схеме; В северном направлении - без изменений.

Отмечается, что ремонт дорожного покрытия на магистральных улицах в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет.

Ранее сообщалось, что более 20 автобусных маршрутов изменили движение в Алматы из-за ремонта дорог.

