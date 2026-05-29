Важный пригородный маршрут №237 под Алматы меняет схему движения
С 30 мая 2026 года на автомобильной дороге областного значения "Алмалыбак – Жетысу" будут идти дорожно-ремонтные работы. В связи с этим схема движения маршрута №237 будет временно изменена, сообщает Zakon.kz.
Об изменении схемы движения этого маршрута стало известно из заявления Транспортного холдинга Алматы.
- В северном направлении: улица Сулусай – улица Достык – проезд через село Улан – Трасса М-36 – Съезд с моста – Сорбулакский тракт – улица Шобалова – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Шобалова – Сорбулакский тракт – заезд на мост – Трасса М-36 – улица Достык – улица Сулусай – далее по схеме.
Автобусный маршрут № 237 (рынок "Барлык" – поселок Каратобе) – это важный и востребованный пригородный маршрут в Алматы. Он популярен среди жителей, так как связывает населенные пункты Карасайского района с крупным транспортным узлом.
Стоит отметить, что с недавнего времени, 23 мая 2026 года, три улицы в Алматы стали односторонними.
