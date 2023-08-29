Почему в Кокшетау в больницу попало больше 40 солдат-срочников

В Кокшетау молодые солдатики попали на больничные койки, у пятерых из 44 человек уже выявили менингококк, сообщает Zakon.kz

Как сообщает КТК срочников госпитализировали с признаками ОРВИ: головная боль, слабость, высокая температура. Но все оказалось гораздо серьезнее. У пятерых уже выявили менингококк. Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных и не исключают, что количество больных увеличится.

Рядовой Аян Тилеухан пополнил ряды вооруженных сил всего месяц назад. Последние три дня лежит в больнице. Туда его доставили вместе с сослуживцем. Обоим резко стало плохо. Сильно болела голова, и бросало в жар.

"Я вот утром проснулся, у меня что-то голова раскалывалась. Мандраж, холодно было, дрожал. У меня температура просто была. Потом я обратился, меня направили сюда. И вот положили нас вместе. В этот день у него тоже так же было: температура, слабость", - рассказывает Аян Тилеухан.

Сначала солдат пытались вылечить в медпункте, но заболевание обострилось. Пациентов госпитализировали в городскую больницу. Сейчас там получают лечение 44 срочника. Симптомы практически у всех одинаковые: озноб, слабость, лихорадка. Один из больных был при смерти, рассказали медики.

"Один больной в крайне таком тяжелом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. То есть реанимационные мероприятия были успешны. В настоящее время больной также находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия. В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз – острая респираторная вирусная инфекция", - говорит директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.

Но это не все. В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания. Эксперты незамедлительно взяли анализы у служащих в части.

"У четверых - энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определен круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы которых на сегодня в работе", - заявил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

По словам командования, из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц.



