Один из попавших в больницу Кокшетау срочников пережил клиническую смерть

В Управлении здравоохранения Акмолинской области 29 августа 2023 года рассказали Zakon.kz о состоянии солдатов-срочников, попавших в больницу с ознобом и высокой температурой.

По данным медиков, в Центре инфекционных заболеваний ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" находятся 47 солдат срочной службы. Пациенты начали поступать с 23 августа.

Симптомы одни те же: озноб, лихорадка, высокая температура до сорока градусов.

"В первый день привезли сразу шестерых. Один был в крайне тяжелом состоянии. В момент обследования появились судороги, вплоть до остановки сердца. К счастью, реанимационные мероприятия прошли успешно, сейчас больной находится в палате интенсивной терапии, в сознании, адекватный. К слову, как выясняется, до этого солдат переболел ветрянкой, иммунитет соответственно ослаб. Затем стали поступать больные по шесть-десять человек каждый день в наш Центр инфекционных заболеваний с такими же жалобами. Но здесь уже более стабильные, с температурой до 38 градусов". Директор медучреждения Сакен Калымжанов

Шестерых солдат доставили в воскресенье, 27 августа. Еще двое пополнили палаты на следующий день. Первые анализы и обследования показали, что у пятерых солдат положительная реакция на менингококковую инфекцию, но как успокаивают медики, симптомов менингита нет. У остальных острая респираторная инфекция, у четверых -энтеровирусная.

Врачи ищут ответ на вспышку.

"Возможно, сказался сезон, также скученность в казарме, когда идет передача вируса друг друга. Думаю, это банальная вирусная инфекция", – выразил предположение Калымжанов.

В Центре инфекционных заболеваний военнослужащим выделили полностью отделение. Больные находятся по два человека в изолированных палатах и получают лечение. До этого их лечили в медчасти части.

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