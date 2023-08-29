Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Один из попавших в больницу Кокшетау срочников пережил клиническую смерть

Один из попавших в больницу Кокшетау срочников пережил клиническую смерть Фото: akorda.kz
В Управлении здравоохранения Акмолинской области 29 августа 2023 года рассказали Zakon.kz о состоянии солдатов-срочников, попавших в больницу с ознобом и высокой температурой.

По данным медиков, в Центре инфекционных заболеваний ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" находятся 47 солдат срочной службы. Пациенты начали поступать с 23 августа.

Симптомы одни те же: озноб, лихорадка, высокая температура до сорока градусов.

"В первый день привезли сразу шестерых. Один был в крайне тяжелом состоянии. В момент обследования появились судороги, вплоть до остановки сердца. К счастью, реанимационные мероприятия прошли успешно, сейчас больной находится в палате интенсивной терапии, в сознании, адекватный. К слову, как выясняется, до этого солдат переболел ветрянкой, иммунитет соответственно ослаб. Затем стали поступать больные по шесть-десять человек каждый день в наш Центр инфекционных заболеваний с такими же жалобами. Но здесь уже более стабильные, с температурой до 38 градусов".Директор медучреждения Сакен Калымжанов

Шестерых солдат доставили в воскресенье, 27 августа. Еще двое пополнили палаты на следующий день. Первые анализы и обследования показали, что у пятерых солдат положительная реакция на менингококковую инфекцию, но как успокаивают медики, симптомов менингита нет. У остальных острая респираторная инфекция, у четверых -энтеровирусная.

Врачи ищут ответ на вспышку.

"Возможно, сказался сезон, также скученность в казарме, когда идет передача вируса друг друга. Думаю, это банальная вирусная инфекция", – выразил предположение Калымжанов.

В Центре инфекционных заболеваний военнослужащим выделили полностью отделение. Больные находятся по два человека в изолированных палатах и получают лечение. До этого их лечили в медчасти части.

Материал по теме

Почему в Кокшетау в больницу попало больше 40 солдат-срочников

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства прокомментировала госпитализацию срочников. Тяжелых случаев, по словам главы Минздрава, среди заболевших нет.

Читайте также

Проект "JOLTAP": первые модульные пункты открыли в Астане

Активнее обучать сельчан цифровой грамотности предложили карагандинские общественники

Досаеву пожаловались на "сидячих" полицейских в парках Алматы

Анастасия Московчук
Акмолинская область Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления