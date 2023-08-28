В Кокшетау 44 срочника экстренно попали в больницу, у пяти выявили менингококк

За неделю на больничных койках оказалось больше 40 срочников, их госпитализировали с признаками ОРВИ, однако после выявили осложнения, сообщает Zakon.kz.

В Кокшетау за неделю на больничных койках оказалось больше 40 срочников, их госпитализировали с головной болью, слабостью и высокой температурой, однако уже у пятерых выявили менингококк, сообщает телеканал КТК.

Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактников и не исключают, что количество больных увеличится. Рядовой Аян Тилеухан последние три дня находится в больнице. Туда парня доставили вместе с сослуживцем.

"Я утром проснулся, голова раскалывалась. Мандраж, холодно было, дрожал. Температура была", – рассказал Аян Тилеухан.

Сначала солдат пытались вылечить в медпункте, но заболевание обострилось. Пациентов госпитализировали в городскую больницу, где сейчас получают лечение 44 срочника. Один из больных был в очень тяжелом состоянии, рассказали медики.

"Один больной в крайне тяжелом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. Реанимационные мероприятия были успешны. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия. В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз – острая респираторная вирусная инфекция", – сообщил директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.

В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания. Эксперты незамедлительно взяли анализы у служащих в части.

"У четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определён круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы сегодня в работе", – уточнил замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

Из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц, а чтобы установить причину возникновения вируса, проведут служебное расследование.

Воспитанник Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области скончался сегодня, 28 августа. В конце июля 2023 года там произошло массовое отравление.