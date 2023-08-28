Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кокшетау 44 срочника экстренно попали в больницу, у пяти выявили менингококк

44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау Фото: Zakon.kz
За неделю на больничных койках оказалось больше 40 срочников, их госпитализировали с признаками ОРВИ, однако после выявили осложнения, сообщает Zakon.kz.

В Кокшетау за неделю на больничных койках оказалось больше 40 срочников, их госпитализировали с головной болью, слабостью и высокой температурой, однако уже у пятерых выявили менингококк, сообщает телеканал КТК.

Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактников и не исключают, что количество больных увеличится. Рядовой Аян Тилеухан последние три дня находится в больнице. Туда парня доставили вместе с сослуживцем.

"Я утром проснулся, голова раскалывалась. Мандраж, холодно было, дрожал. Температура была", – рассказал Аян Тилеухан.

Сначала солдат пытались вылечить в медпункте, но заболевание обострилось. Пациентов госпитализировали в городскую больницу, где сейчас получают лечение 44 срочника. Один из больных был в очень тяжелом состоянии, рассказали медики.

"Один больной в крайне тяжелом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. Реанимационные мероприятия были успешны. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия. В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз – острая респираторная вирусная инфекция", – сообщил директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.

В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания. Эксперты незамедлительно взяли анализы у служащих в части.

"У четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определён круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы сегодня в работе", – уточнил замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

Из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц, а чтобы установить причину возникновения вируса, проведут служебное расследование.

Воспитанник Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области скончался сегодня, 28 августа. В конце июля 2023 года там произошло массовое отравление.

Читайте также

Серная кислота разлилась из цистерны после схода вагонов в Экибастузе

Зарина Жакупова
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления