О конкуренции с Россией за рынки сбыта пшеницы рассказали в "Продкорпорации"

Последние несколько лет усилилась конкуренция с Россией за рынки сбыта пшеницы. Подробнее об этом 28 августа 2023 года рассказал зампредседателя АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев на круглом столе по продовольственной безопасности в СЦК, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстану стоит бороться за рынки Центральной Азии, ведь это наши ближайшие соседи.

"Действительно, мы наблюдаем последние 2-3 года усиливающуюся конкуренцию на традиционных рынках Казахстана по сбыту пшеницы, продуктов переработки – это Центральная Азия. Порядка до 5 млн тонн туда отгружаем. В связи с конкуренцией, которая сейчас усилилась, с апреля активно проводится работа по открытию рынка КНР. Основным сдерживающим вопросом является инфраструктура – пропускная способность. За полгода отгружено порядка 0,5 млн тонн. Это не только "Продкорпорация" – все участники мирового рынка". Самат Теньбаев

По его словам, ближайшая цель – довести эту цифру до 1 млн тонн. Но потенциал этим не ограничивается, Китай может забирать у Казахстана до 3,5 млн тонн.

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25 июля 2023 года сообщалось, что схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области.

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По данным АФМ, нарушитель в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение. Он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.

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Нарушителем, который продавал пшеницу в страны Центральной Азии и Афганистан, выдавая ее за казахстанскую, оказался гражданин Таджикистана. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.