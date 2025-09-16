Президент обратился ко всем аграриям Казахстана

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев провел в Зерендинском районе совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона, а также режиме видеоконференцсвязи с фермерами Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, глава государства выразил признательность всем аграриям страны за их труд и обратился к ним.

"Каждый год уборка урожая становится проверкой вашего профессионализма, целеустремленности и, что особенно важно, патриотизма. И этот экзамен наши аграрии с честью выдерживают. Вы работаете в непростых условиях, сталкиваетесь с капризами природы, но всегда добиваетесь высоких результатов. Своим усердным трудом вы вносите огромный вклад в укрепление продовольственной безопасности, развитие экономики и улучшение качества жизни на селе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что государство предпринимает беспрецедентные меры для поддержки аграриев.

"В частности, по моему поручению в текущем году на льготное кредитование сельского хозяйства направлен рекордный один триллион тенге. Эффект от системной поддержки государства уже виден. Применение агротехнологий вышло на более высокий уровень, выросла урожайность. Ранее мною поставлена задача в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства. В этом направлении идет активная работа, снижать ее темпы никак нельзя". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что предстоит эффективно реализовать все меры государственной поддержки. В частности, он считает важным запустить программу раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года.

"Следует продолжить диверсификацию посевных площадей с упором на возделывание рентабельных, высокомаржинальных культур. Это позволит увеличить объем продукции растениеводства в денежном выражении. Правительство и акимы должны во время уборки обеспечивать бесперебойное снабжение фермеров топливом, своевременное финансирование и доступ к необходимой технике. Несмотря на погодные условия, урожай надо собрать максимально без потерь", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.