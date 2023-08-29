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Когда закончат пробивку дороги по улице Айтеке би в Алматы

Когда закончат пробивку дороги по улице Айтеке би в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района рассказал, когда завершится пробивка дороги по ул. Айтеке би, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, проект пробивки был пересмотрен.

"До конца сентября текущего года будет завершена пробивка дороги по ул. Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова. Хочу отметить, что проект данной пробивки был пересмотрен с учетом мнения жителей близлежащих домов. И я надеюсь, что восстановление пешеходных дорожек и необходимых парковочных мест удовлетворит как город, так и жителей этих улиц", – сказал Ерболат Досаев.

По его словам, районный акимат в этом году запланировал текущий ремонт 46 тыс. кв. м улично-дорожной сети. На сегодня восстановлено более 17 тыс. кв. м полотна, до конца октября ремонтом будет охвачено еще порядка 29 тыс. кв. м. На эти работы акимат выделил 800 млн тенге.

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24 августа 2023 года на встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда закончат пробивку пр. Абая, ул. Толе би и ул. Жубанова.

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