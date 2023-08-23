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Законодательство РК

Чиновники в Шымкенте пытались без торгов провести закупку на 4,8 млрд тенге

Чиновники в Шымкенте собирались провести без торгов закупку на 4,8 млрд тенге Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба пресекла попытку чиновников без конкурса провести крупную госзакупку в Шымкенте. Бывшего главу Управления комфортной городской среды оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент Даурен Ергарин, шымкентское управление развития комфортной городской среды собиралось без торгов провести крупную закупку. Договор на работы по берегоукреплению на реке Бадам стоимостью 4,8 млрд тенге хотели заключить с подрядчиком напрямую, без проведения конкурса. Чиновники объясняли это ликвидацией последствий ЧС.

Антикоррупционная служба с сотрудниками управления не согласилась и потребовала не проводить неконкурентные торги. По итогам мониторинга чиновники изменили способ закупки и на этот раз использовали балльно-рейтинговую систему, позволяющую исключить участие должностных лиц в торгах.

Выяснилось, что этот случай был не единственным: чиновники Шымкента и до этого проводили без торгов госзакупки на крупные суммы.

"За неправомерный выбор способа закупок по двум другим аналогичным лотам уполномоченным органом к административной ответственности привлечен бывший руководитель Управления комфортной городской среды акимата Ержан Жолдасов", – сообщил Даурен Ергарин.

Ержан Жолдасов покинул должность в июле 2023 года.

Ранее в Шымкенте вернули в государственную собственность 46 земельных участков стоимостью около 3 млрд тенге, которые предпринимателям передали без торгов.

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