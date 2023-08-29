Досаев высказался о поездках алматинских учителей в Сингапур и Швейцарию

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о зарубежных поездках учителей на обучение в Сингапур и Швейцарию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Алмалинского района возмутилась тем, что в этом году на обучение в Сингапур отправились 50 учителей. Еще 50 педагогов, по ее словам, поедут в Швейцарию.

"Скажите, у нас есть топ-150 школ, как в Финляндии, Швейцарии и Сингапуре? Когда мы прекратим вот так тратить деньги? Элементарно, покупаются книги и рабочие тетради, они в бюджете не заложены и закупаются школами", – возмутилась горожанка.

Ерболат Досаев ответил, что в Алматы пока нет 150 топ-школ, но городские власти стремятся к тому, чтобы такие учебные заведения появились.

"Если наши руководители, менеджеры и сами учителя не будут видеть, что необходимо менять в школах, то ничего у нас не будет. Это нормальная практика. Мы после прошлогодних дебатов и ваших предложений немного изменили подходы, и сегодня подготовка идет таргетированная с определенными целями. Я постарался сделать так, чтобы это не было туристической поездкой, то есть кто-то съездил, а кто-то нет. Все отобраны, и я считаю, что учителя были достойными", – заявил Ерболат Досаев.

По словам акима, необходимо не только строить школы, но и думать над методиками, которые можно внедрить в обучение.

"Я категорически против того, чтобы изобретать что-то новое. Лучше адаптировать то, что уже отработано и позволит получить детям более качественное образование. О повышении квалификации учителей и педагогов я сказал на августовском совещании, и я буду этим заниматься. Лучше я потрачу деньги туда, чем на многие вещи, которые городу не нужны", – заключил аким.

Ранее Ерболат Досаев рассказал, когда школы Алматы перейдут на односменное обучение.