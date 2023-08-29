Досаев пообещал сохранить исторический облик бывшей железнодорожной больницы

Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал горожанам сохранить исторический облик бывшей железнодорожной больницы, на месте которой будет открыт детский реабилитационный центр, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам жительницы Алмалинского района, с того момента, как железнодорожная больница попала в собственность города, она находится в запустении – стоит без окон и дверей, в ужасном состоянии.

"Я знаю, что там будет реабилитационный центр. Но пока работы не начаты и здание приходит в еще большее запустение. А с учетом того, что это очень значимое для алматинцев здание, хотелось бы попросить обеспечить для него какую-то охрану и привести его в порядок", – сказала жительница Алматы.

Ерболат Досаев ответил, что данному историческому зданию акимат уделяет особое внимание. Определенное время заняло согласование проекта. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, деньги на проект уже выделены и в следующем году начнутся работы.

"Там действительно будет открыт детский городской реабилитационный центр. И это будет сделано не только для того, чтобы сохранить ауру самой городской больницы, но и в первую очередь потому, что у нас в центре города не хватает подобного рода актива для детей. Все работы будут проведены в соответствии с планом развития города. Я прослежу, чтобы исторический облик здания был восстановлен, а центр мы оснастим необходимым современным оборудованием и создадим комфортные условия для детей", – заявил аким Алматы.

Ранее на встрече с жителями Ерболат Досаев высказался о поездках о поездках алматинских учителей в Сингапур и Швейцарию.