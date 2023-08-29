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Досаев пообещал сохранить исторический облик бывшей железнодорожной больницы

Досаев пообещал сохранить исторический облик бывшей железнодорожной больницы Фото: pixabay
Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал горожанам сохранить исторический облик бывшей железнодорожной больницы, на месте которой будет открыт детский реабилитационный центр, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам жительницы Алмалинского района, с того момента, как железнодорожная больница попала в собственность города, она находится в запустении – стоит без окон и дверей, в ужасном состоянии.

"Я знаю, что там будет реабилитационный центр. Но пока работы не начаты и здание приходит в еще большее запустение. А с учетом того, что это очень значимое для алматинцев здание, хотелось бы попросить обеспечить для него какую-то охрану и привести его в порядок", –  сказала жительница Алматы.

Ерболат Досаев ответил, что данному историческому зданию акимат уделяет особое внимание. Определенное время заняло согласование проекта. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, деньги на проект уже выделены и в следующем году начнутся работы. 

"Там действительно будет открыт детский городской реабилитационный центр. И это будет сделано не только для того, чтобы сохранить ауру самой городской больницы, но и в первую очередь потому, что у нас в центре города не хватает подобного рода актива для детей. Все работы будут проведены в соответствии с планом развития города. Я прослежу, чтобы исторический облик здания был восстановлен, а центр мы оснастим необходимым современным оборудованием и создадим комфортные условия для детей", – заявил аким Алматы.

Ранее на встрече с жителями Ерболат Досаев высказался о поездках о поездках алматинских учителей в Сингапур и Швейцарию

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