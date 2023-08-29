Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что известно о защите предпринимателей в Актюбинской области

Что известно о защите предпринимателей в Актюбинской области Фото: pixabay
Начальник Департамента Комитета ПСиСУ ГП РК по Актюбинской области Серик Абденов рассказал о защите предпринимателей.

По его словам, одним из фундаментальных принципов основ конституционного строя страны является обязанность признавать и гарантировать реализацию прав и свобод человека и гражданина.

Также он заявил, что деятельность прокуратуры наиболее ярко проявляется в публичном признании и законодательном закреплении ее как государственно-правового института защиты законности и правопорядка, прав и свобод личности.

"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан органы прокуратуры путем опротестования законов и иных правовых актов, в том числе и судебных, правовыми методами в состоянии обеспечить прокурорский надзор за деятельностью всех ветвей единой государственной власти. Прокуратура является важным элементом всей системы сдержек и противовесов, эффективным инструментом в руках Главы государства в осуществлении им своих функций в качестве гаранта Конституции Респуюлики Казахстан, прав и свобод человека и гражданина".Серик Абденов

Абденов добавил, что одним из правовых институтов является Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Конституцией нашей страны каждому гражданину Казахстана гарантировано право на собственность, свободу предпринимательской деятельности. Комитетом и территориальными департаментам, в том числе Департаментом Комитета по Актюбинской области, осуществляется надзор по защите прав предпринимателей.

Учет проверок предпринимателей органами контроля и надзора, их регистрация являются одним из видов специальных учетов Комитета. При этом, с 2003 года Комитет имеет право отказать в регистрации незаконной проверки, что является реальным механизмом по защите конституционных прав и обеспечению свободы предпринимательской деятельности.

С 2014 года Комитет осуществляет функции координации проверок, что позволило навести порядок в критериях риска, по которым оценивали необходимость проверок предпринимателей, тем самым снизить давление на бизнес.

С 2019 года функционирует информационная система "Единый реестр субъектов и объектов проверок" (ЕРСОП), в которой автоматизирован механизм осуществления проверок субъектов бизнеса.

"Весь процесс от назначения проверок до формирования графиков проверок, включая продление, приостановление, возобновление, вынесение акта о результатах и предписание о выявленных нарушениях, формируется в электронном формате. ЕРСОП обеспечил прозрачность государственного контроля и надзора, сократил коррупционные риски и субъективный подход при назначении проверок. При этом и сам предприниматель заранее узнает о назначенных проверках, при несогласии с этим или с результатами проверки может обжаловать действия проверяющих посредством мобильного приложения системы ЕРСОП - Qamqor для предпринимателей "Бизнес тірегі".Серик Абденов

В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" реализованы цифровые проекты: "Электронное уголовное дело", "Единый реестр досудебных расследований", "Единый реестр административных правонарушений", "Единый реестр субъектов и объектов проверок", "Аналитический центр", "Электронные обращения".

В рамках цифровизации для участников уголовного или административного производства создана возможность в онлайн-режиме иметь доступ не только к сведениям, но и процессуальным документам по электронным делам через "Публичный сектор" ЕРДР, который доступен всем гражданам на портале "Информационный сервис" (Qamqor.gov.kz).

Кроме того, на портале "Информационный сервис" (Qamqor.gov.kz) Комитета реализована возможность подать заявление в полицию в режиме онлайн, не выходя из дома, а также можно узнать о своих штрафах и своевременно их оплатить, получить информацию о ходе рассмотрения своих обращений по уникальному номеру талона, который выдается государственными органами, и другую интересную правовую информацию.

Стоит отметить, что правовые статистические данные можно получить на портале "Информационный сервис" (Qamqor.gov.kz), тем самым, правовая информация стала открытой и доступной для физических и юридических лиц.

Читайте также

Марат Султангазиев рассказал о достижениях в области

Анастасия Московчук
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления