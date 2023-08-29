Что известно о защите предпринимателей в Актюбинской области

Начальник Департамента Комитета ПСиСУ ГП РК по Актюбинской области Серик Абденов рассказал о защите предпринимателей.

По его словам, одним из фундаментальных принципов основ конституционного строя страны является обязанность признавать и гарантировать реализацию прав и свобод человека и гражданина.

Также он заявил, что деятельность прокуратуры наиболее ярко проявляется в публичном признании и законодательном закреплении ее как государственно-правового института защиты законности и правопорядка, прав и свобод личности.

"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан органы прокуратуры путем опротестования законов и иных правовых актов, в том числе и судебных, правовыми методами в состоянии обеспечить прокурорский надзор за деятельностью всех ветвей единой государственной власти. Прокуратура является важным элементом всей системы сдержек и противовесов, эффективным инструментом в руках Главы государства в осуществлении им своих функций в качестве гаранта Конституции Респуюлики Казахстан, прав и свобод человека и гражданина". Серик Абденов

Абденов добавил, что одним из правовых институтов является Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Конституцией нашей страны каждому гражданину Казахстана гарантировано право на собственность, свободу предпринимательской деятельности. Комитетом и территориальными департаментам, в том числе Департаментом Комитета по Актюбинской области, осуществляется надзор по защите прав предпринимателей.

Учет проверок предпринимателей органами контроля и надзора, их регистрация являются одним из видов специальных учетов Комитета. При этом, с 2003 года Комитет имеет право отказать в регистрации незаконной проверки, что является реальным механизмом по защите конституционных прав и обеспечению свободы предпринимательской деятельности.

С 2014 года Комитет осуществляет функции координации проверок, что позволило навести порядок в критериях риска, по которым оценивали необходимость проверок предпринимателей, тем самым снизить давление на бизнес.

С 2019 года функционирует информационная система "Единый реестр субъектов и объектов проверок" (ЕРСОП), в которой автоматизирован механизм осуществления проверок субъектов бизнеса.

"Весь процесс от назначения проверок до формирования графиков проверок, включая продление, приостановление, возобновление, вынесение акта о результатах и предписание о выявленных нарушениях, формируется в электронном формате. ЕРСОП обеспечил прозрачность государственного контроля и надзора, сократил коррупционные риски и субъективный подход при назначении проверок. При этом и сам предприниматель заранее узнает о назначенных проверках, при несогласии с этим или с результатами проверки может обжаловать действия проверяющих посредством мобильного приложения системы ЕРСОП - Qamqor для предпринимателей "Бизнес тірегі". Серик Абденов

В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" реализованы цифровые проекты: "Электронное уголовное дело", "Единый реестр досудебных расследований", "Единый реестр административных правонарушений", "Единый реестр субъектов и объектов проверок", "Аналитический центр", "Электронные обращения".

В рамках цифровизации для участников уголовного или административного производства создана возможность в онлайн-режиме иметь доступ не только к сведениям, но и процессуальным документам по электронным делам через "Публичный сектор" ЕРДР, который доступен всем гражданам на портале "Информационный сервис" (Qamqor.gov.kz).

Кроме того, на портале "Информационный сервис" (Qamqor.gov.kz) Комитета реализована возможность подать заявление в полицию в режиме онлайн, не выходя из дома, а также можно узнать о своих штрафах и своевременно их оплатить, получить информацию о ходе рассмотрения своих обращений по уникальному номеру талона, который выдается государственными органами, и другую интересную правовую информацию.

Стоит отметить, что правовые статистические данные можно получить на портале "Информационный сервис" (Qamqor.gov.kz), тем самым, правовая информация стала открытой и доступной для физических и юридических лиц.