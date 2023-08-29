В Алматы программа бесплатной стерилизации собак и кошек стартует в сентябре
Фото: pixabay
С сентября по декабрь текущего года в Алматы реализуется государственная программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, сообщает Zakon.kz.
В
рамках "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в
городе Алматы на 2021-2024 годы" в этом году указанными процедурами планируется
охватить около 9 тыс. собак и кошек.
Заявки принимаются с 1 сентября текущего года. Бесплатная услуга доступна в следующих ветеринарных клиниках города Алматы:
- ветеринарная клиника Prima Vet Masters адрес: ул. Есенберлина, 217;
- ветеринарная клиника Allvet адрес: ул. Толе би, 279 Б;
- ветеринарная клиника "Центр Ветеринарной Медицины" адрес: ул. Жамакаева 32, Мамыр – 4, 111.
В акимате города отметили, что информация о других ветеринарных клиниках, участвующих в государственной программе стерилизации и кастрации домашних животных, будет сообщена по мере заключения договоров на оказание услуг.
Ранее сообщалось, сколько будет стоить чипирование домашних животных, и какие штрафы ожидают владельцев.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript