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В Алматы программа бесплатной стерилизации собак и кошек стартует в сентябре

чипирование домашних животных Фото: pixabay
С сентября по декабрь текущего года в Алматы реализуется государственная программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В рамках "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в городе Алматы на 2021-2024 годы" в этом году указанными процедурами планируется охватить около 9 тыс. собак и кошек.

Заявки принимаются с 1 сентября текущего года. Бесплатная услуга доступна в следующих ветеринарных клиниках города Алматы:

  • ветеринарная клиника Prima Vet Masters адрес: ул. Есенберлина, 217;
  • ветеринарная клиника Allvet адрес: ул. Толе би, 279 Б;
  • ветеринарная клиника "Центр Ветеринарной Медицины" адрес: ул. Жамакаева 32, Мамыр – 4, 111.

В акимате города отметили, что информация о других ветеринарных клиниках, участвующих в государственной программе стерилизации и кастрации домашних животных, будет сообщена по мере заключения договоров на оказание услуг.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить чипирование домашних животных, и какие штрафы ожидают владельцев.

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