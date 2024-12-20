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Общество

Нурдаулет Килыбай рассказал, как будут решать проблемы дольщиков в Актау

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:34 Фото: unsplash
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 20 декабря 2024 года высказался о планах по решению проблем дольщиков в Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

В Актау до сих пор есть долгострои, некоторые из них заморожены со времен финансового кризиса 2008 года. На брифинге журналисты поинтересовались у главы региона их дальнейшей судьбой и какие меры принимают власти, чтобы решить этот вопрос. 

"Проблема с долгостроями есть. Этой проблемой занимаюсь не первый год и в качестве акима города, и сегодня вот сталкиваюсь. Проблемных домов гораздо больше, которые через суд подпадают под снос, – это более 30 домов. Их судьбу тоже нужно решить. И то, что вы озвучили, – долгострои. Сегодня мы создали свою региональную комиссию, в состав которой входят руководители акимата области и плюс руководители правоохранительных органов. Мы намерены достроить все эти объекты, потому что за ними стоят жители нашей области, то есть дольщики", – отметил Нурдаулет Килыбай.

По его словам, самое главное сейчас – убедиться в безопасности этих строений.

"Мы застройщикам всем сказали: есть такой институт КазНИСА в Алматы, они проверяют на техническую безопасность строящиеся объекты, если они дадут положительное заключение, то мы дадим разрешение дальше строить. Да были моменты, когда денег у них не хватало, тогда мы уже разговариваем с новыми инвесторами. Вопрос в работе", – заверил глава региона.

Ранее аким Мангистауской области рассказал, когда будет решена проблема дефицита питьевой воды в Актау.

11 сентября 2024 года вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков анонсировал поправки в законы, касающиеся долевого строительства.

Мадина Мамырханова
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