В резервате "Ертіс орманы" ввели платную пропускную систему
Фото: pixabay
Резервату "Ертіс орманы" в Павлодарской области присвоили статус особо охраняемой природной территории, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, теперь побывать в резервате можно только по пропускам. Их выписывают в лесничествах филиала, а хранить документ следует до конца своего пребывания на территории.
В этом году пропуск стоит 345 тенге.
"Следует бережно относится к лесу, не допускать поломок и порубок деревьев и кустарников, не сорить", – предупредили в резервате.
Посещение резервата без разрешительных документов влечет штраф – 5 МРП или 17 250 тенге. А за нарушения требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах РК согласно третьей части статьи 367 накажут штрафом в 100 МРП, или 345 тыс. тенге.
Ранее сообщалось, что руководителей природного резервата "Семей орманы" осудили за коррупцию.
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