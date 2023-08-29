В резервате "Ертіс орманы" ввели платную пропускную систему

Резервату "Ертіс орманы" в Павлодарской области присвоили статус особо охраняемой природной территории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, теперь побывать в резервате можно только по пропускам. Их выписывают в лесничествах филиала, а хранить документ следует до конца своего пребывания на территории.

В этом году пропуск стоит 345 тенге.

"Следует бережно относится к лесу, не допускать поломок и порубок деревьев и кустарников, не сорить", – предупредили в резервате.

Посещение резервата без разрешительных документов влечет штраф – 5 МРП или 17 250 тенге. А за нарушения требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах РК согласно третьей части статьи 367 накажут штрафом в 100 МРП, или 345 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что руководителей природного резервата "Семей орманы" осудили за коррупцию.