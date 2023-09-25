Сотрудников "Ертіс орманы" подозревают в незаконной вырубке леса

Должностные лица причастны к незаконной вырубке леса в особо охраняемой территории резервата "Ертіс орманы". Об этом Zakon.kz 25 сентября 2023 года сообщили в пресс-службе полиции Павлодарской области.

Как говорится в распространяемом сообщении, широкомасштабную операцию по резервату "Ертіс орманы" провели 18 сентября.

"Сотрудниками полиции проведено порядка 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ "Ертіс орманы", а также по месту жительства ряда руководителей. При обыске помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие) изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК.

"По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ "Ертіс орманы". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Согласно статье 201 УПК иная информация не подлежит разглашению.

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