В Караганде больше полутора суток ликвидируют коммунальную аварию

Фото: pixabay

В Караганде на водоводе 800 мм по улице Аманжолова, 162а произошел порыв, в результате которого без воды остались тысячи горожан. Аварию пытаются ликвидировать больше полутора суток, сообщает Zakon.kz.

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