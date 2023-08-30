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В Караганде больше полутора суток ликвидируют коммунальную аварию

отключение воды Фото: pixabay
В Караганде на водоводе 800 мм по улице Аманжолова, 162а произошел порыв, в результате которого без воды остались тысячи горожан. Аварию пытаются ликвидировать больше полутора суток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, аварию ликвидировали в 15:20, однако при заполнении системы водой, произошла утечка.

"Нахожусь на месте аварии по Аманжолова, 162а. Сегодня днем при запуске системы снова произошел разрыв на стыке трубы диаметром 800.В данный момент в экстренном порядке работы ведутся, надеемся в течение четырех часов закончить и подать воду. Подвоз воды организован. Работы держу на контроле", - заявил аким города Мейрам Кожухов.

Ранее сообщалось, что жители целого микрорайона Талдыкоргана без воды находились более 10 дней.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
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