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Какой будет погода в Казахстане в первые дни осени

Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 августа-2 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Сильные дожди и понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.

"Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит +5+10, днем +10+18 тепла". РГП "Казгидромет"

Как отмечают синоптики, лишь на западе Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до +25+30 градусов.

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