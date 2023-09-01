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Первые осенние выходные в Казахстане будут прохладными и дождливыми

Первые осенние выходные в Казахстане будут прохладными и дождливыми Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан. Вот и в ближайшие дни на большей части страны он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду.

"На севере, востоке, в центре страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах Жетысуской, Алматинской областей пройдут осадки, временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с грозами, градом, порывистым ветром. Температура воздуха в этих регионах ночью +5+12, днем +13+20 тепла, ночью в горных районах 0+5 тепла", – рассказали синоптики. 

По прогнозу синоптиков, лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном. На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

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