Девочку ударило током на праздничном мероприятии: в Костанай прибыли медики из столицы
Фото: Управление здравоохранения Костанайской области
Управление здравоохранения Костанайской области предпринимает все необходимые меры по оказанию медицинской помощи девочке из Узункольского района, сообщает Zakon.kz.
Напомним, удар электрическим током она получила во время праздничных мероприятий в районе.
В областной центр уже прибыли два врача: заведующая кафедрой детской анестезиологии, интенсивной терапии и скорой неотложной помощи НАО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова и Сапарбек Сейтбеков, врач-нейрохирург отделения детской нейрохирургии Национального центра нейрохирургии.
"Как только поступило сообщение о том, что 25 августа в Узункольском районе несовершеннолетняя находится в критическом состоянии, на место санавиацией вылетели областные реаниматологи. После осмотра ребенок был транспортирован в Костанайскую областную детскую больницу. Девочка находится там и получает все необходимое лечение. Костанайские врачи неоднократно консультировались со своими коллегами по линии санавиации с республиканскими специалистами. Министерством здравоохранения было принято решение о направлении двух специалистов из Национального координационного центра экстренной медицины. Костанайские врачи в свою очередь также прикладывают все усилия для оказания всей необходимой помощи маленькому пациенту", – прокомментировал ситуацию руководитель Управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.
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