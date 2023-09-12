Ударило током на пенной вечеринке: девочка умерла в Костанайской области

В Костанайской детской больнице скончалась 9-летняя девочка, которую ударило током на праздничном мероприятии, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти 9-летней девочки подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. По данным ведомства, врачи констатировали смерть ребенка утром 12 сентября.

Удар током девочка получила 25 августа на пенной вечеринке, которую устроили на центральной площади поселка Узунколь в честь Дня молодежи. Ее госпитализировали.

Как стало известно, полиция переквалифицировала досудебное расследование.

"По данному факту, начатое ранее досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних" была переквалифицирована на часть три этой же статьи", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет

30 августа стало известно, что аким района получил строгий выговор, от занимаемых должностей освободили заместителя акима Узункольского района и руководителя отдела, которые отвечали за организацию данного мероприятия.