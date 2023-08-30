Около 200 акмолинцев предпенсионного возраста трудоустроены благодаря госпрограммам

В Акмолинской области ведется работа, направленная на трудоустройство населения, особенное внимание уделяется той категории граждан, чей возраст достиг 50 лет и старше. Задачей государства является предоставить работу старшему поколению и обеспечить достойную пенсию в будущем.

"По проекту "Серебряный возраст" было запланировано трудоустроить 189 человек, всего на работу мы направили 197 человек, это 104,2%, мы даже превысили план. На сегодняшний день из них 33 человека завершили трудиться и успешно вышли на пенсию. 13 из трудоустроенных ожидают выхода на заслуженный отдых с достойной пенсией. Наша задача – обеспечить людям предпенсионного возраста высокие пенсионные накопления, чтобы в будущем они получали хорошую пенсию. 70% заработной платы для участников проекта "Серебряный возраст" субсидируется нашим центром, что является колоссальной поддержкой для работодателя. Участвовать в проекте особенно выгодно тем, кому до выхода на пенсию осталось 2 – 3 года. Бывает, что люди в преклонном возрасте остаются без работы, и наш проект является спасательной подушкой в таких ситуациях", – сообщила директор Центра трудовой мобильности Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Асыл Молдиярова.

По словам Асыл Нурмаганбетовны, представители предпенсионного возраста, нашедшие подходящую работу, благодарят государственные проекты за такую возможность.

"Мне 62 года. Я обратился в карьерный центр Атбасарского района в поисках работы. Был зарегистрирован как лицо, ищущее работу с желанием трудустроиться. На тот момент я был из категории предпенсионного возраста, таким людям очень тяжело найти работу. Далее специалистом Центра занятости населения были предложены активные вакансии, а также участвовать в новой программе "Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы". Мне нашли работу по проекту "Серебряный возраст", я был направлен в ТОО "Аз Богембай" на должность мастера по ремонту и строительству сооружений. Работа мне нравится, коллектив сплоченный, до пенсии осталось немного, благодаря проекту отчисляются неплохие накопления, что в будущем повлияет на величину пенсии. Выражаю благодарность нашему карьерному центру за помощь с трудоустройстве", – поблагодарил житель города Атбасар Серикбай Каранагаев.

И таких примеров немало в поселках и районах области.

Житель Буландынского района Баянбай Шанбаев направлен в КХ "Балу" в качестве агронома. Уроженец Целиноградоского района Кубейген Куандыков получил работу животновода в СПК "Ada Meat Company". Участник проекта "Серебряный возраст", житель Аккольского района Сергей Прохоренко направлен в ТОО "Акколь-Агро" в качестве тракториста. Бахыт Досманова устроилась делопроизводителем в ТОО Arystan Security JKA Жаркаинского района. Житель города Косшы Владимир Сукачев направлен в ИП "Кали Жулдыз" в качестве главного инженера водоснабжения. Трактористом в КХ "Дидар-Хан" устроился житель Ерейментау Темирхан Абаков. Житель Астраханского района Сансызбай Нуркишев трудоустроился охранником в ТОО "Гросс-Нан".

При содействии филиалов карьерных центров Акмолинской области всего было трудоустроено 13 656 человек, это 82,5% от числа обратившихся с целью трудоустройства. Работа в данном направлении продолжается, специалистами Центра трудовой мобильности Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области планируется выполнить весь план по трудоустройству на текущий год всех категорий граждан.

Автор: Алма Байгужина