Более 13 тысяч акмолинцев трудоустроены с начала 2023 года

В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на борьбу с безработицей населения и трудоустройству граждан.

Люди активно ищут работу и обращаются в карьерные центры, к примеру, с начала 2023 года с целью трудоустроиться в центры обратились 16 553 человека, из них 7396 зарегистрированы в качестве безработных граждан.

При содействии филиалов карьерных центров Акмолинской области всего было трудоустроено 13 656 человек, это 82,5 % от числа обратившихся.



"На постоянное рабочее место было трудоустроено более десяти тысяч человек. Создано более 18 000 новых рабочих мест. Социально уязвимые слои населения не остались в стороне, на постоянную работу вышли три акмолинца с ограниченными возможностями. В рамках первого направления Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы 328 человек направлены на учебу, из них 77 трудоустроены. На молодежную практику направлен 391 юный житель региона, из них 32 устроились на работу. На общественные работы было направлено более тысячи человек, после трудоустроились 177". Директор Центра трудовой мобильности и управления координации занятости и соцпрограмм Акмолинской области Асыл Молдиярова

По информации спикера, первое в своей жизни рабочее место получили 9 новоиспеченных работников. Пожилые люди предпенсионного возраста не остались в стороне – по проекту "Серебряный возраст" направлено 197 человек. По программе "Контракт поколений" получили работу пятеро. Участники государственных программ наши себе работу по душе и благодарны карьерным центрам.

"Мне до пенсии осталось пару лет, обратилась в карьерный центр нашего района, мне предложили несложную работу, связанную с документацией, я с радостью согласилась, так как мне нужны хорошие пенсионные отчисления. Сейчас я работаю офис- менеджером в частной фирме, своевременно получаю зарплату и коплю неплохие пенсионные". Делопроизводитель в ТОО Arystan Security JKA Жаркаинского района Бахыт Досманова

Помимо предоставления работы карьерными центрами ведется работа, направленная на обучение разным профессиям, по запросам работодателей 126 акмолинцев прошли краткосрочные профессиональные обучения, 173 получили сертификаты.

Не остаются в стороне и лица, освободившиеся из мест лишения свободы. По информации Центра трудовой мобильности и управления координации занятости и социальных программ, они будут обеспечены работой благодаря специальной квоте, на сегодняшний день 21 из них уже получили постоянное место работы. В регионе есть лица, состоящие на учете службы пробации, 37 из них так же трудоустроены. Помимо вышеуказанных категорий населения, особое внимание и поддержка оказываются молодым людям, потерявшим или оставшимся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования. 16 молодых акмолинцев уже трудятся благодаря квоте, которая, кстати, выдается по мере обращения вышеуказанных лиц.

"Я – участница программы "Молодежная практика", направлена с 20 марта 2023 года в Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" в качестве специалиста по организации перевозок. В начале сентября досрочно завершила молодежную практику в связи с постоянным трудоустройством в ту же организацию, где проходила практику. Работа нравится, спасибо государству за такую возможность". Камила Хамзина

В целом, по всей области ведется плановая работа, направленная на поддержку безработных, а также социально уязвимых слоев населения. Сообщается, что с начала года более 25 000 акмолинцев обратились за адресной социальной помощью, около 10 000 из них уже получают АСП, в их числе более 6000 детей и 680 многодетных семей.

Алма Байгужина