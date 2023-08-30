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100-метровый "Капрезе" приготовили для устькаменогорцев в честь двух праздников

"Капрезе" Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
Усть-Каменогорск, помимо Дня Конституции, отмечает 303-ю годовщину. Определенную пикантность и оригинальность придали празднованию Дня города попытки организаторов торжества попасть в Книгу рекордов Гинесса, сообщает Zakon.kz.

Салат "Капрезе" длиною 100 метров – именно этим хотели удивить не только представителей Казахстанской книги рекордов КИНЭС, но и жителей Усть-Каменогорска местные товаропроизводители. Популярный итальянский салат для этого был выбран неслучайно. Он прост в изготовлении, полезен, к тому же не требует специальных приборов для употребления, опять же все ингредиенты – базилик, помидоры и даже обязательный для блюда сыр моцарелла изготавливают в Усть-Каменогорске.

Готовили салат здесь же – под шатрами, рядом с организованным деревянным "столом". Нетерпеливых "прикоснуться" к рекорду и отведать блюдо было очень много, люди терпеливо ждали, наблюдая за процессом.

приготовление

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Честно признаться, только ради этого салата и пришли. Хотелось посмотреть и попробовать знаменитое итальянское блюдо в устькаменогорском исполнении. Уверены, наши мастера не подведут", - смеется жительница города Ольга Соколова.

Кстати, готовили салат сразу несколько компаний. Ресторан выделили официантов и поваров, а местный товаропроизводитель обеспечил продукцией.

повара

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"На изготовление 100-метрового "Капрезе" ушло 50 килограммов моцареллы, 65 килограммов свежих помидоров, 5 литров оливкого масла, 6 кило базилика и 3 литра соуса", - специально для Zakon.kz сообщили в ТОО "Багратион".

Необходимо отметить, что повара старались на славу – нарезали, оформляли, еще и успевали улыбаться всем желающим сфотографироваться или запечатлеть процесс.

повар

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Сначала мне показалось даже странным, почему на наш праздник готовят какое-то итальянское блюдо. Признаюсь, даже задело немного. А потом смотрю – красиво смотрится! Обязательно попробую сейчас. А можно пожелание? Приготовьте на следующий год, пожалуйста, бешбармак! С праздником всех!" - высказал свои впечатления Zakon.kz Ермек Смагулов.

Кстати, на торжестве присутствовал и официальный представитель Казахстанской книги рекордов КИНЭС Куандык Кудайбергенов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Я могу заверить, что еще ни разу не было зафиксировано приготовление такого блюда – 100-метрового салата с сыром моцарелла. Обычно блюда измеряются в килограммах, а не метрах и сантиметрах. Поэтому если рекорд состоится, то он точно войдет не только в Книгу рекордов Казахстана, но и мира, - сообщил Zakon.kz Куандык Кудайбергенов.

И рекорд состоялся. Более того, устькаменогорцы приготовили не 100-метровый салата, а блюдо длиною 100 метров и 15 сантиметров. Судя по тому, что столы остались совершенно пустыми, блюдо жителям понравилось.

люди

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

люди

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кроме изготовления салата и установления рекорда, устькаменогорцев сегодня ждала насыщенная программа – фестиваль арбузов, ярмарки меда и молочной продукции. Выставка изделий народных умельцев и концерт. Завершит празднование салют.

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Кира Мороз
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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