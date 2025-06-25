Город в Казахстане претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса

Улица Конституции Казахстана в Петропавловске может войти в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Со слов местных жителей, их городской проспект – самый длинный из всех пешеходных в мире. Соответствующую заявку уже подали, передает "КТК".

Выяснилось, что улица Конституции Казахстана – проспект, который проходит через весь центр Петропавловска. Там расположены здания, которым больше 200 лет. В купеческих домах прошлых веков теперь музейные залы. А старинная архитектура душевно соседствует с поющими фонтанами и неоновой иллюминацией.

Сам проспект местные давно считают уникальным. Он был зарегистрирован как первая пешеходная улица на просторах СССР и даже Европы. Протяженность составляет два км.

Сейчас официально самой длинной пешеходной улицей в мире считается проспект Стрёгет в Копенгагене, но он короче петропавловского на 150 метров.

С началом купального сезона единственный оставшийся пляж на озере Пёстром возмутил жителей Петропавловска отсутствием там элементарного комфорта.