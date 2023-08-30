15 тыс педагогов получили бы премию: как в Жетысу намерены бороться с коррупцией в образовании?

Вопросы противодействия коррупции по-прежнему стоят во главе угла руководства Жетысуской области. При этом, как показывает проведенный анализ, одной из самых коррумпированных отраслей в регионе является сфера образования, сообщает Zakon.kz

Именно поэтому состоявшееся на днях традиционное августовское совещание педагогов на тему "Финансово-правовой порядок в сфере образования" было всецело посвящено данному направлению.

Аким области Бейбит Исабаев, проводивший совещание в регионе, отметил, что после незаконных действий бухгалтеров организаций образования области повышение финансовой грамотности специалистов сферы образования, в том числе руководителей учреждений образования, стало очень актуальной темой.

Напомним, что весной текущего года широкий общественный резонанс вызвало задержание антикоррупционной службой главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана, которому инкриминировалось хищение порядка 2 млрд тенге бюджетных средств. В эти же дни в СМИ распространилась информация о задержании руководителя вышеназванного отдела.

"Поэтому на августовском совещании педагогов будут широко обсуждаться вопросы недопущения хищения государственных средств и их целевого расходования", - отметил Бейбит Исабаев.

Между тем, как проинформировал руководитель аппарата министерства просвещения Республики Казахстан Тимур Абильмажинов, в настоящее время в организациях образования страны разработана специальная Дорожная карта, направленная на устранение коррупционных рисков в планировании и распределении бюджетных средств.

В то же время, в Жетысу, по сведениям руководителя руководителя местной антикоррупционной службы Максата Жебегенова, сфера образования находится в пятерке антилидеров как по уголовной статистике, так и количеству обращений граждан.

"Только с момента образования области Жетісу в указанной сфере зарегистрировано 40 уголовных правонарушения. К уголовной ответственности привлечено 40 лиц, из которых осуждено 16, - проинформировал М.Жебегенов.

При этом способы совершения хищений самые разнообразные, начиная от начисления зарплат "мертвым" душам до открытых незаконных выплат бухгалтерам, в том числе путем ввода скрытых строк в финансовой документации, предоставляемой в казначейство.

"В целом на похищенные в области Жетысу бюджетные средства, а это порядка 5 млрд тенге, можно было построить две школы на 600 мест либо выдать премию 15 тысячам педагогам области на сумму свыше 300 тысяч тенге. Ведутся досудебные расследования. Органами внутреннего государственного аудита внесены предписания о добровольном возмещении ущерба. С учетом всего вышесказанного, воспитание подрастающего поколения с антикоррупционным иммунитетом играет важную роль в формировании системы добропорядочности общества", - отметил полковник Жебегенов.

Как же бороться с этим социальным злом, и какие конкретно шаги предпринять? Для этого в регионе намерены принять целый комплекс превентивных мер.

В первую очередь, аким области Бейбит исабаев считает, что в целях обеспечения финансовой прозрачности и профилактики коррупции в организациях образования необходимо в соответствии с законодательством автоматизировать ведение бухгалтерского учета, налогового учета, учета персонала и заработной платы, тарификации, учета контингента, бюджетирования, администрирования, в кратчайшие сроки обеспечив реализацию работ по переходу в облачную бухгалтерию.

"Теперь раз в год ревизионная комиссия будет проводить проверку работы бухгалтеров всех организаций области в рамках годового плана. В образовательные учреждения планируется назначать качественных менеджеров, постоянно оценивать результаты работы руководителей, создавать резерв директоров", - заявил глава региона.

Также с целью расширения сети дошкольных организаций необходимо системно активизировать механизмы государственно-частного партнерства на местах и привлечения инвестиций. При этом управлению строительства совместно с акимами районов и городов поручено контролировать качество строящихся объектов образования и обеспечить ввод их в эксплуатацию в установленные сроки.

Автор: Влад Сергеев