Путешественник на солнцемобиле назвал регион с самыми ужасными дорогами

Владимир Силевич, путешественник и создатель собственного солнцемобиля из Актюбинской области, проехал на своем творении через весь Казахстан. Он рассказал, в каком регионе самые плохие дороги, сообщает Zakon.kz.

На счету мастера по созданию необычных машин уже два солнцемобиля. На второй, улучшенной версии, мужчина отправился в поездку по всему Казахстану. Об этом он рассказал Диапазону.

"Я проехал через Уральск, Актобе, Аральск, Байконур, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Алмату, Талдыкорган. Потом вернулся в Алматы и начал подниматься на север: Караганда, Астана, Кокшетау, Костанай. Я примерно 2,5 месяца катался. Мой рекорд в день – 280 километров". Владимир Силевич

Проехав около шести тысяч километров по разным дорогам страны, путешественник заявляет, что знает, где самые ужасные дороги.

"Самые ужасные дороги в Актюбинской области. Хуже не видел нигде. Были местами в других регионах не очень, дырки-дырки, а потом идеальное полотно. До Караганды местами гравийка идет, но её хоть ремонтируют! А у нас от Актобе до Карабутака – это же ужас! Ехал – бабах, бабах. Автобаны до и после Астаны, от Кокшетау до Костаная – идеальные дороги. Там "Теслы" ездят спокойно". Владимир Силевич

Ранее стало известно, что на республиканской трассе между Талдыкорганом и МЦПС "Хоргос" из-за дождей начал разрушаться асфальт. Общественники забили тревогу.