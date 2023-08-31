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КазАвтоЖол обратился к туристам, которые поднимаются на машинах к БАО

КазАвтоЖол обратился к туристам, которые поднимаются на машинах на БАО Фото: Zakon.kz
КазАвтоЖол просит туристов и пользователей автодороги на БАО строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим, сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что расставили необходимые дорожные знаки.

Ранее стало известно, что сняли ограничение движения для автотранспортных средств на Большое Алматинское озеро (БАО) по автодороге республиканского значения "Алматы – Космостанция" км 15-34.

Пользователи соцсетей сообщают, что ремонтом дороги там и не пахнет, опасные места огородили бетонными блоками и все на этом. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в КазАвтоЖол. 

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