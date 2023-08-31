Развитие города обсудили аким и активные жители Усть-Каменогорска

Накануне празднования Дня Конституции и Дня Города городские власти организовали встречу с активными членами общественности. Здесь присутствовали предприниматели, общественные активисты, работники медицины, образования, волонтеры, журналисты и многие другие.

Обращаясь к собравшимся аким города Жаксылык Омар подчеркнул важность их работы для города.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

"Каждый из вас является свидетельством того, что наш город – город активных и сознательных граждан. Здесь стремятся к будущему, знают цену свободе и ответственно относятся к роли гражданина в обществе. Город развивается и нам еще многого предстоит достичь. И без вашей помощи в этом никак не обойтись!" – отметил аким.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Глава города лично поблагодарил многих участников встречи за их заслуги.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Среди названных при этом были и предприниматели-меценаты, и талантливые архитекторы, и даже пенсионеры-активисты, которые плодотворно взаимодействуют с акиматом в рамках местной программы развития микрорайонов.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

В заключение Жаксылык Омар вручил десять медалей "За особый вклад в развитие города Усть-Каменогорска" и три удостоверения почетных граждан города.