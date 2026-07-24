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События

В Казахстане нашли птенца одной из самых редких хищных птиц

гриф, птица, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:28 Фото: pixabay
В государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" обнаружили птенца черного грифа – одной из самых редких хищных птиц Казахстана. Об этом Zakon.kz рассказали в администрации парка.

Известно, что птенца заметили ученые, сотрудники лесничества и государственные инспекторы во время совместного мониторинга.

Черный гриф играет важную роль в природе, очищая экосистему от останков погибших животных. Эти птицы гнездятся на труднодоступных скалах и, как правило, выращивают только одного птенца в год. Поэтому появление здорового потомства считается важным показателем сохранения популяции.

Чтобы наблюдать за развитием птенца и жизнью его семьи, специалисты установили возле гнезда фотоловушку. Она позволяет следить за тем, как родители приносят корм и как растет птенец, не тревожа птиц.

Кроме того, в дальнейшем ученые планируют установить на молодого грифа GPS-трекер. Это поможет изучить маршруты его миграции, ареал обитания и разработать более эффективные меры по охране редкого вида.

Черный гриф – самая крупная хищная птица Казахстана с размахом крыльев до 3 метров, занесенная в национальную Красную книгу (осталось всего 150-300 пар). Эти птицы-санитары гнездятся на вековых деревьях и скалах в южных горных регионах (Тянь-Шань, Алтын-Эмель, Джунгарский Алатау, Каратау), но в поисках падали кочуют по всей стране, часто следуя за стадами сайгаков. Осенью большинство казахстанских грифов улетает на зимовку в Индию и Пакистан, преодолевая около 2500 километров. Главными угрозами для выживания этого уникального долгожителя в Казахстане остаются нехватка диких копытных и смертельные отравления ветеринарными лекарствами через туши павшего скота.

Немного ранее мы рассказывали о добром поступке неравнодушных казахстанцев по пути к Алаколю: они спасли двух измученных жарой пеликанов. Читайте об этом тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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