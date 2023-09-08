В Алматы временно ограничат движение по улице Жансугурова

В Алматы по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении уточнили, что с 23:00 8 сентября до 15:00 9 сентября движение по ул. Жансугурова от ул. Дарвина до пр. Сейфуллина будет приостановлено.

"Движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Дарвина, Коянды и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме", – говорится в публикации.

В связи с перекрытием движения внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:

№17 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

№17 – в южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№123 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

№123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№73 – в западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№73 – в южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме.



Жителей города просят заранее корректировать свой маршрут.

7 сентября 2023 года в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" заявили, что ремонт проспекта Гагарина не успевают закончить в срок. В ближайшее время, с учетом погодных условий, будут начаты работы по восстановлению асфальтного покрытия.