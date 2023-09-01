Неблагоприятные метеоусловия в Атырау и Алматы прогнозируют на 1 сентября

Синоптики сообщили, что в пятницу 1 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали какая погода ожидает казахстанцев 1 сентября, а также озвучили прогноз погоды на весь сентябрь. Согласно их данных, в этом году в стране "осень наступит в календарные сроки".