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Неблагоприятные метеоусловия в Атырау и Алматы прогнозируют на 1 сентября

Неблагоприятные метеоусловия в Атырау и Алматы прогнозируют на 1 сентября Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики сообщили, что в пятницу 1 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали какая погода ожидает казахстанцев 1 сентября, а также озвучили прогноз погоды на весь сентябрь. Согласно их данных, в этом году в стране "осень наступит в календарные сроки".

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