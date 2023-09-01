55 тысяч казахстанских детей начнут обучение в новых школах

В Министерстве просвещения рассказали, какие изменения в сфере образования произошли в рамках исполнения поручения президента, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения 1 сентября, в рамках поручения главы государства 97 тысяч воспитателей с этого месяца начнут получать повышенную на 30% зарплату.

Стипендия студентов колледжей увеличится на 50%.

Более 1,4 млн учащихся 1-4 классов будут охвачены бесплатным питанием. 55 тысяч детей начнут обучение в новых школах. Всего в 2023/24 учебном году планируют открыть 154 новые школы на 132 тысячи мест. В школах страны также начнут работать центры педагогической поддержки родителей.





"Все эти меры направлены на повышение качества отечественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для наших детей", – подчеркнули в Минпросвещения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний.

