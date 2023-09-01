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Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днем знаний

Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днем знаний Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением учителей и школьников с началом нового учебного года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что подрастающее поколение – будущее нашей страны, и государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.

"В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: "Учитель – душа школы". Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка.

Будущее Казахстана – в руках образованного поколения. Желаю юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни! Искренне убежден, что молодежь добросовестным трудом внесет свою лепту в процветание нашей Родины! Поздравляю с Днем знаний!" – написал глава государства.

Ранее сообщалось, что всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят. Пойдут в школу около 382 тысяч первоклашек.

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