87 тысяч детей начнут обучение в новых школах в 2024 году
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На старте нового учебного года в Министерстве просвещения рассказали сколько школьников сядут за парты в Казахстане, а также какие уроки появятся в образовательной программе, сообщает Zakon.kz.
По данным Минпросвещения, всего в 2024-2025 учебном году планируется запуск 302 новых школ на 536 тыс. ученических мест.
- 1,7 млн школьников обеспечат бесплатным питанием.
- В учебной программе казахстанских школьников появятся "Уроки безопасности", как одна из антибуллинговых мер.
- В дошкольных организациях начнут работать 3,5 тыс. консультационных пунктов для родителей.
- Стипендия более 300 тыс. студентов колледжей повысится на 50%.
Фото: Министерство просвещения
Министр просвещения Гани Бейсембаев, поздравляя казахстанских педагогов, школьников и их родителей с Днем знаний, отметил, что в этом году торжественные мероприятия и напутственные слова прозвучат для 3,9 млн казахстанских школьников.
"90 тысяч школьников начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках национального проекта "Комфортная школа". Более 200 тысяч детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт", – отметил министр.
По его словам, в этом году первый звонок прозвенит для 352 тысяч маленьких казахстанцев, а для 219 тысяч одиннадцатиклассников – это последний год в стенах родных школ.
Ранее в правительстве рассказали, как начнется новый учебный год в Казахстане.
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