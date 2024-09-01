87 тысяч детей начнут обучение в новых школах в 2024 году

На старте нового учебного года в Министерстве просвещения рассказали сколько школьников сядут за парты в Казахстане, а также какие уроки появятся в образовательной программе, сообщает Zakon.kz.

По данным Минпросвещения, всего в 2024-2025 учебном году планируется запуск 302 новых школ на 536 тыс. ученических мест.

1,7 млн школьников обеспечат бесплатным питанием.

В учебной программе казахстанских школьников появятся "Уроки безопасности", как одна из антибуллинговых мер.

В дошкольных организациях начнут работать 3,5 тыс. консультационных пунктов для родителей.

Стипендия более 300 тыс. студентов колледжей повысится на 50%.

Фото: Министерство просвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев, поздравляя казахстанских педагогов, школьников и их родителей с Днем знаний, отметил, что в этом году торжественные мероприятия и напутственные слова прозвучат для 3,9 млн казахстанских школьников.

"90 тысяч школьников начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках национального проекта "Комфортная школа". Более 200 тысяч детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт", – отметил министр.

По его словам, в этом году первый звонок прозвенит для 352 тысяч маленьких казахстанцев, а для 219 тысяч одиннадцатиклассников – это последний год в стенах родных школ.

Ранее в правительстве рассказали, как начнется новый учебный год в Казахстане.