Токаев рассказал о мерах, повлиявших на качество жизни казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу страны упомянул о некоторых мерах, напрямую повлиявших на качество жизни граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, с 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Гражданам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений. Данная мера благотворно повлияла на благосостояние около миллиона человек, позволив им решить свои жилищные проблемы.

В рамках проекта "Комфортная школа" будет построено около 400 школ. В сельской местности возводится более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта "Нацфонд – детям", в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства.

"В собственность государства возвращено 8 миллионов гектаров неиспользуемых или незаконно выданных земель. Я назвал только часть уже реализованных на практике инициатив. Проделана большая работа, и она будет продолжена", – сказал президент.

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана". С полным текстом можно ознакомиться здесь.