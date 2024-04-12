Что может повысить качество жизни казахстанцев, рассказал президент

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 12 апреля 2024 года в Акорде на заседании Национального совета по науке и технологиям, заявил, что благодаря науке мы сможем повысить качество жизни граждан и обеспечить им светлое будущее, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, только достигнув этой цели, мы сможем воплотить в жизнь триаду "Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация".

"Я верю, что государство и научное сообщество будут активно проводить эту работу". Касым-Жомарт Токаев

Обращаясь к ученым, он отметил, что у них есть опыт работы в лучших научных центрах мира.

"Не зря в свое время выдающиеся представители нашего народа занимались просветительской деятельностью. Сейчас наступило время молодых ученых. Ваши проекты и изобретения должны приносить пользу всей нашей стране. Одним словом, такие ученые, как вы, должны идти в авангарде научно-технического развития нашей Родины. Там, где сильна наука, и государство будет сильным. Без науки страна обречена. А страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис. Когда процветает наука, процветает и экономика, повышается благосостояние народа". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент особое внимание уделил развитию университетской науки и научной инфраструктуры, а также назвал слабую сторону казахстанских вузов.