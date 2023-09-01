В школах Алматинской области прозвенел звонок для 340 тысяч учеников

В Алматинской области более 340 тысяч учащихся начали новый учебный год. 39 тысяч детей впервые переступили порог школы. Особо стоит отметить, что в этом году в регионе к 1 сентябрю открыли двери 9 новых школ.

Уже с этого учебного года ученики сел и населенных пунктов обучаются в современных и комфортных условиях. Таким образом, в целях ликвидации дефицита ученических мест и трехсменного обучения в 2023 году ведется строительство 16 школ на 15750 мест. Из них 14 школ на 14400 мест решают обучение в три смены. Одна школа будет строиться для замены приспособленной школы, а еще одна школа будет решать дефицит ученических мест.

В День знаний в селе Боралдай Илийского района состоялась церемония открытия средней школы №54. К настоящему времени средняя школа №17 с 97 комплектными классами с 2177 детьми обучались в трехсменном режиме, дополнена новой школой на 1500 мест. Таким образом, решена проблема обучения в три смены.

На сегодняшний день в данную школу принято 1200 учащихся, открыто 52 класса. Строительство школы осуществлял подрядчик ТОО "BI Global". Первый заместитель акима области Нурлан Абдрахим принял участие в церемонии открытия школы и поздравил жителей района со знаменательным праздником.

"В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматинской области планируется строительство 53 новых школ. Строительство школ позволит решить проблему переполненности классов и обеспечить достаточное количество мест для всех учащихся. Таким образом, в 2023 году будет начато строительство 26 новых школ на общую вместимость 24900 мест. Это позволит улучшить условия обучения для значительного числа учащихся. В 2024 году планируется строительство еще 27 школ на общую вместимость 29700 мест. Это позволит продолжить работу по улучшению условий обучения и развития детей в регионе. Работа в направлении создания комфортных условий для обучения будет продолжена и после завершения строительства новых школ. Важно обеспечить не только достаточное количество мест, но и качественное образование, современное оборудование и удобные условия для учащихся и преподавателей. Это позволит повысить качество образования и обеспечить лучшие возможности для развития детей в Алматинской области". Нурлан Абдрахим

На сегодняшний день в Илийском районе открыли свои двери еще 2 школы – средняя школа №55 на 1500 мест с 24 классами-комплектами в селе Междуреченск, а также Средняя школа №53 на 1500 мест с 80 классами-комплектами в селе Коккайнар. Школы работают в две смены с казахским языком обучения.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В этот день в селе Узынагаш Жамбылского района также открыта школа-лицей №1 на 1500 мест. Введены в эксплуатацию школа-гимназия на 1500 мест в городе Каскелен Карасайского района, пристройки к Алмалыбакской и Иргелинской средним школам Карасайского района на 600 мест и средние школы на 1500 мест в городе Есик Енбекшиказахского района и на 900 мест в городе Конаев.

В свою очередь, родители также по достоинству оценили новые объекты, где их дети будут обучаться, а также оборудование и современное оснащение общеобразовательных учреждений Алматинской области.

Ожидается, что строительство остальных 5 школ будет завершено к концу года, а строительство двух школ перейдет на 2024 год.

На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для строительства 26 школ, запланированных на 2023 год.