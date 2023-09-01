В каких регионах Казахстана появились новые школы

1 сентября почти для 3,9 млн казахстанских детей начался новый учебный год. Многие из них пойдут в новые школы, которые открыли свои двери в День знаний. На торжественных линейках побывали корреспонденты Zakon.kz.

Школа-долгострой открылась спустя 7 лет в Акмолинской области

Учебно-воспитательный комплекс в пригороде Кокшетау, строительство которого началось еще в 2016 году, впервые распахнул свои двери для 576 местных детей.

Введение объекта в эксплуатацию планировалось в 2017 году. Но из-за многочисленных недоработок еще на стадии проектировки завершение строительства неоднократно переносили. Позже и вовсе между исполнителем и заказчиком начались судебные тяжбы. Суды, корректировки, смена подрядчиков и спустя 7 лет свершилось – в стенах школы №9 прозвучал первый звонок.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Быстро растущий микрорайон "Кулагер" расположился между поселком Красный Яр и областным центром. Путь до ближайшего учебного заведения на автобусе занимал около часа, а с пересадками и того больше. Особенно сложно, как вспоминают родители, отправлять детей на уроки зимой.

"У меня двое внуков пошли в 3-й и 5-й классы. До этого приходилось им ездить в город в школу №18. Это очень неудобно и сложно. Мы живем в этом микрорайоне и очень рады, что, наконец, внуки будут учиться рядом с домом", - поделилась пенсионерка Раушан Махамбетова.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Изначально власти рассчитывали, что школе в частном секторе хватит 300-400 ученических мест. Однако даже несмотря на то, что обучение здесь будет только на государственном языке, численность школьников уже близится к 600.

"Мы живем в районе первой дачной. У меня внуки пошли сюда в 1-й и 2-й классы. Школа очень красивая, просторная, комфортная, ничем не уступает городским гимназиям. Огромную благодарность выражаем, что успели к новому учебному году завершить здесь ремонт!", - прокомментировала местная жительница Гульмира Аккожина.

Для каждого школьного предмета в СШ №9 предусмотрены класс-комплекты новой модификации. Руководство уже наметило большие планы и в ближайшем будущем надеется получить статус лицея.

"Школа у нас будет IT-направления, то есть дети смогут заниматься робототехникой, цифровыми технологиями. Материальная база для этого подготовлена. 38 квалифицированных специалистов прошли к нам через конкурс. Так как мы набрали учеников с 1 по 11 классы, уже в этом учебном году будет первый выпуск", - рассказал руководитель учебно-воспитательного комплекса Аманкелди Тилеген.

Кроме компьютерных классов и лабораторий, здесь открыли мастерские и швейные кабинеты, которые будут задействованы как для уроков технологии, так и для внешкольной творческой деятельности детей. Вместе с тем планируется набор и в спортивные секции.

Также на базе УВК стартует работа мини-центра на 80 мест. Здесь готовы принять детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет на полный день.

К слову, 1 сентября в Акмолинской области начали функционировать 5 новых школ в Целиноградском, Аршалынском, Аккольском районах, городах Косшы и Кокшетау. А в 44 образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт.

Первое сентября в ВКО

Более 98 тысяч школьников сегодня пошли в школы в Восточном Казахстане, из них 9 600 человек впервые сядут за школьную парту.

Уже с раннего утра в школы Усть-Каменогорска отправились дети – с цветами и в нарядной форме. Среди них – Ясмин Тамчинова. Девочка в этом году отправляется в третий класс, говорит, соскучилась по школе.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Да, я очень ждала 1 сентября. Хочу увидеть своих подружек, учителей. У нас дружный класс, и я буду рада всех видеть", - говорит Ясмин.

В школу девочку сопровождает мама. По словам Мадины Батерхановны, Ясмин действительно не могла дождаться сентября – заранее собрала свой ранец, несколько раз меряла школьную одежду. Переживали из-за погоды, ведь по прогнозу сегодня в Усть-Каменогорске дождь и даже град, но повезло – тепло и светит солнце.

Как сообщили в департаменте образования ВКО, в регионе к 1 сентября готовились заранее, причем не только родители школьников. 240 детей обеспечили формой, 170 ребятишек получили обувь, 1008 – канцелярские принадлежности. Кроме этого, около 600 семьям в Восточном Казахстане оказали материальную помощь на общую сумму 5 миллионов тенге.

"В этом году в акции "Дорога в школу" принимали участие предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств и просто неравнодушные граждане. У нас прекрасные примеры, когда, например, в Курчумском районе выпускники прошлых лет обеспечили свою школу спортинвентарем и формой, инструментами в музыкальный класс. В 2023 году более 98 тысяч школьников в регионе сядут за парты, из них 22 тысячи детей получат поддержку в рамках всеобуча. На эти цели выделено 2,7 миллиарда тенге", - сообщила руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.

Однако не все проблемы, имеющиеся в системе образования удалось решить к началу учебного года. Только в Усть-Каменогорске выявлены пять школы, которые работают с серьезной перегрузкой. Проектная мощность не соответствует количеству учащихся в школах №№ 38, 2, 24, 35 и 46.

Решают проблему с дефицитом школ в регионе строительством новых учебных заведений. В этом году в областном центре уже возводят несколько школ, одну из них обещают сдать уже в декабре.

Школы будущего открыли в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области сегодня распахнули двери три новые современные школы. Все они возведены в сельской местности, где остро стоит проблема трехсменного обучения.

Фото: пресс-служба акимата Илийского района

Новые учебные заведения в населенных пунктах Коккайнар, Боралдай и в микрорайоне "Шабыт" села Междуреченск построены по одному проекту и рассчитаны на 1500 учащихся каждое. К примеру, на сегодняшний день в селе Коккайнар сформировано 80 комплект-классов. 1 сентября за парты село 1895 школьников.

"В школе - 60 учебных кабинетов, где установлено 76 интерактивных досок и 174 компьютера. Шесть предметных кабинетов по физике, биологии, химии совершенно новой модификации, в них установлено оборудование для проведения различных опытов и тщательного изучения предметов. Есть два кабинета информатики и столько же мультимедийных. В кабинете технологии для девочек можно будет обучиться швейному делу, в пяти мастерских мальчики будут постигать азы различных рабочих профессий. Есть кабинеты НВП, 2 спортзала, 2 стадиона, 2 тренировочных площадки", - сообщил исполняющий обязанности директора средней школы №53 Нурмухамет Кыстаубаев.

Эти учебные заведения разительно отличаются от других сельских школ региона тем, что в них создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. В зданиях установлены лифты, пандусы, специально оборудованы санузлы, есть кабинет инклюзивного образования. В новой школе поселка Боралдай уже есть два таких ученика.

"На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в Илийском районе является ликвидация трехсменного обучения. Поэтому в рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2024 году будут введены в эксплуатацию еще 4 школы на 3300 учащихся, в 2025 году - 10 школ на 11100 учащихся. В ближайшее время завершится строительство еще одной школы на 600 мест в селе Жанаталап", - подчеркнула руководитель отдела образования Илийского района Алматинской области Ляззат Каткеева.

Фото: пресс-служба акимата Илийского района

От современного здания новой школы в восторге не только ученики, но и их родители. Они выражают надежду, что полученное в ее стенах образование откроет широкую дорогу их детям в будущее.

"Я рад, что мой сын пошел в первый класс именно в такую современную школу. Ее по праву можно назвать школой будущего, магнитом для юных талантов. Уверен, здесь помогут всем детям максимально раскрыть свой потенциал", - сказал отец первоклассника Нуржан Ержанов.

По данным отдела образования Илийского района, в нынешнем учебном году впервые порог школ переступили 7048 учащихся. Всего за парты сели порядка 69 тысяч школьников.

Напомним, что в новый учебный год в Казахстане открылось 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест.