Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в субботу

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди, на севере республики – сильные дожди. Лишь на западе, юге страны ожидается ясная погода без осадков.

По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе страны – пыльная буря. На северо-западе, севере РК – туман.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.