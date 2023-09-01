Закредитованность казахстанцев растет: АРРФР представил новые данные о состоянии банков

Финрегулятор опубликовал статданные о состоянии банковского рынка Казахстана на 1 августа 2023 года. В стране продолжается рост потребительских займов, сообщает Zakon.kz.

Кредиты физлицам составили 16,2 трлн тенге, увеличившись за июль 2023 года на 3,9% (с начала 2023 года рост на 14,7%), сообщается на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Рост идет в основном за счет спроса на потребительские займы – на 5,9% до 9 трлн тенге.

"По состоянию на 1 августа 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по банковскому сектору составил 3,4%, или 889 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4%, или 815 млрд тенге). В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень просроченных займов в три и более месяца составил 2,9%, или 321 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,8%, или 568 млрд тенге", – сказано в пресс-релизе Агентства по финрегулированию.

По состоянию на 1 августа 2023 года в стране 21 банк второго уровня, из них 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.

Активы банков на 1 августа 2023 года составили 46,6 трлн тенге, незначительно уменьшившись за июль текущего года на 0,04%, или 20 млрд тенге. На текущий момент банки могут обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме, говорят в регуляторе. При этом субъекты казахстанского бизнеса не спешат кредитоваться, пережидая экономические и геополитические шоки.

"Кредиты юридическим лицам уменьшились за июль 2023 года на 1,7% до 8,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 0,4%) в основном в результате снижения кредитов субъектам крупного бизнеса по причине крупных погашений. Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, уменьшились за июль 2023 года на 1,1% до 9,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 2,9%). Займы субъектам МСБ незначительно уменьшились на 0,02% до 6,4 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,9%), займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0% до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 3,7%)", – отметили в регуляторе.

В июле 2023 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму более 1 млрд тенге. При этом казахстанцы неохотно вкладываются в депозиты. По данным регулятора, вклады в депозитных организациях в июле 2023 года уменьшились на 1,6% до 30,7 трлн тенге в результате снижения депозитов юрлиц на 4,3% до 14,1 трлн тенге. Депозиты физических лиц за месяц при этом выросли на 0,7% до 16,6 трлн тенге.

"Депозиты в национальной валюте за июль 2023 года уменьшились на 0,5% до 22,8 трлн тенге, в иностранной валюте – на 4,7% до 7,9 трлн тенге, в том числе за счет валютной переоценки на фоне укрепления тенге к доллару. В результате уровень долларизации на 1 августа 2023 года составил 25,6% (на начало 2023 года – 31,6%)", – заключили в АРРФР.

Мажилисмен Азат Перуашев прокомментировал Послание президента Токаева касательно необходимости пересмотра кредитования реального сектора экономики банками, а также кредитование МСБ. Он отметил, что это во многом давно наболевшие вопросы для бизнеса.



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