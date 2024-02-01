АРРФР представил новые данные о состоянии казахстанских банков

АРРФР опубликовал данные о состоянии банковского рынка Казахстана на 1 января 2024 года. Депозиты в национальной валюте за прошлый год увеличились на 25,8% до 26,6 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве отметили, что если сравнивать с декабрем прошлого года, то тогда рост составил 10,0%.

При этом депозиты в иностранной валюте уменьшились на 17,7% до 8,1 трлн тенге. За декабрь 2023 года рост был на 0,5% и в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц.

"Рост вкладов в национальной валюте связан с сохраняющейся разницей по ставкам между валютными и тенговыми депозитами. В результате уровень долларизации на 1 января 2024 года составил 23,2% (на начало 2023 года – 31,6%), что является минимальным значением с декабря 1997 года", – пояснил финрегулятор.

Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2023 года сохраняется на высоком уровне.

Так, на 1 января 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге).



"По состоянию на 1 января 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков. Активы банковского сектора за 2023 год увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,6%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%. По итогам 2023 года высоколиквидныее активы банков второго уровня составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме". АРРФР

Собственный капитал банков за 2023 год увеличился на 31,3% до 6,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,2%). По состоянию на 1 января 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

"Обязательства банковского сектора увеличились за 2023 год на 13,3% до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,8%) в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 78,7% или 35,1 трлн тенге занимают вклады клиентов". АРРФР

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, увеличились за 2023 год на 22,4% до 27,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,9%).

Объем кредитов в национальной валюте за 2023 год увеличился на 23,0% до 25,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,8%), в иностранной валюте – на 16,3% до 2,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 19,6%). В результате удельный вес кредитов в тенге за 2023 год увеличился с 91,9% до 92,3%.

За 2023 год всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 30,3 трлн тенге, что на 25,8% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 3,5 трлн тенге, что на 20,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредиты юридическим лицам за 2023 год увеличились на 11,9% до 9,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,2%). Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки годовой рост кредитов юридическим лицам в 2023 году стал максимальным ростом за последние 12 лет, в том числе благодаря дальнейшей цифровизации процессов оценки кредитоспособности, постепенному замедлению инфляции, а также продолжению реализации государственных программ поддержки субъектов МСБ.

Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2023 год на 16,7% до 11,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,8%). Основной рост кредитования бизнеса обеспечен займами субъектам МСБ, а также индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 58,6% до 1,6 трлн тенге.

Займы субъектам МСБ за 2023 год выросли на 13,3% до 5,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,3%), займы крупному бизнесу увеличились на 10,1% до 4,0 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 11,6%).

Всего в 2023 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 15,5 трлн тенге, что на 22,1% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 43,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредиты физическим лицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года – рост на 2,3%), замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году.

Кредиты физическим лицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года – рост на 2,3%), замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году.

"В результате пересмотра условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижения объемов изъятия пенсионных накоплений гражданами на улучшение жилищных условий рост ипотечного кредитования в 2023 году замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году", – объяснили в агентстве.

Потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись с 25,3% в 2022 году. Ускорение роста потребительского кредитования связано с ростом популярности рассрочек и периодическими акциями со стороны ряда крупных банков.

В декабре 2023 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 18,7% (в декабре 2022 года - 19,2%), физическим лицам – 17,9% (в декабре 2022 года – 17,4%).

Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2023 года сохраняется на высоком уровне. Так, на 1 января 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге).

"В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,3% или 289 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,0% или 321 млрд тенге), в портфеле физических лиц – 3,4% или 575 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,7% или 493 млрд тенге). Улучшение качества кредитного портфеля банков обусловлено планомерной работой банков по снижению неработающих займов". АРРФР

Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 76,0% (на 01.01.2023 г. – 76,9%).

"По итогам 2023 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 12,0% до 34,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,6%), что в основном связано с ростом склонности населения к сбережению на фоне высоких ставок по депозитам в национальной валюте. Депозиты физических лиц увеличились на 20,4% до 18,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 8,9%), в национальной валюте рост составил 33,0% до 14,6 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за 2023 год выросли на 3,5% до 15,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,2%)", – уточнили в АРРФР.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2023 года составила 14,6% (в декабре 2022 года – 14,4%), по депозитам физических лиц – 13,7% (в декабре 2022 года – 13,3%).

По итогам 2023 года чистая прибыль банков составила 2,2 трлн тенге, что на 49,0% больше, чем за 2022 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2024 года составила 4,7% (на 1 января 2023 года – 3,7%), рентабельность капитала (ROE) – 36,7% (на 1 января 2023 года – 30,4%).

20 декабря 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК секретарь Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева рассказала о законопроекте, который предусматривает запрет на выдачу гражданам новых кредитов.