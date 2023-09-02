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Растительное питание признали эффективным в профилактике аллергии

Растительное питание признали эффективным в профилактике аллергии Фото: freepik
Специалисты из Китая признали растительное питание эффективным в профилактике пищевых аллергий. Растительные продукты содержат много микроэлементов, витаминов и флавоноидов, которые обладают мощным противовоспалительным и противоаллергическим действием, сообщает Zakon.kz.

В ходе работы была изучена взаимосвязь питания и тяжести аллергической реакции. Ученые выяснили, что диета играет ключевую роль в развитии и тяжести аллергии, регулируя тканевой и иммунный гомеостаз (способность самоподдержания баланса в системе). Выводы исследования описаны в журнале Nutrients.

Основными диетическими факторами риска аллергии были названы: высокое содержание энергии (калорийность), белка, насыщенных жиров, омега-6-полиненасыщенных жирных кислот, среднецепочечных триглицеридов, холестерина, низкое содержание пищевых волокон, низкое содержание овощей и фруктов, высокие показатели простых сахаров и обработанных пищевых продуктов, низкий уровень цинка, железа, а также витаминов A, D и E.

"Эти факторы способны активировать защитный механизм иммунной системы и подготовить организм к аллергическим реакциям. В качестве меры профилактики предлагается ограничение калорийности в сочетании с достаточным количеством пищевых волокон и адекватным потреблением макроэлементов. В частности, растительные диеты известны высоким содержанием микроэлементов, витаминов и флавоноидов, которые обладают мощным противовоспалительным и противоаллергическим действием", – рассказали исследователи.

Поэтому ученые выдвинули предположение, что такой рацион питания способен поддерживать иммунную систему, предотвращая возникновение тяжелых аллергических реакций. 

Сколько фруктов и овощей следует съедать ежедневно, рассказала специалист. 

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