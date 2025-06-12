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Наука и технологии

Ученые обнаружили неожиданную причину пищевых аллергий

Орехи, супермаркет, покупка, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 06:40 Фото: pexels
Американские ученые из Массачусетской больницы обнаружили причину развития пищевых аллергий. Оказалось, что иммунитет обладает генетическими настройками против арахиса и некоторых других продуктов, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM). В нем говорится о том, что у большинства людей есть особые гены, заставляющие организм производить одинаковые антитела против пищевых белков.

"Это как если бы в нашем ДНК был встроенный антиарахисовый код", – объяснила доктор Сарита Патил, руководившая проектом.

Что еще более удивительно – эти антитела начинают вырабатываться у детей уже в 1-3 года, как только они пробуют арахис.

Открытие может совершить революцию в лечении пищевых аллергий. Поскольку антитела у всех людей практически одинаковые, ученые теперь могут разработать универсальное лекарство, которое будет "перепрограммировать" иммунную систему.

Ранее в Казахстане утвердили новый стандарт оказания аллергологической и иммунологической помощи.

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Аксинья Титова
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