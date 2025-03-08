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Общество

Из-за непогоды в Казахстане закрыли движение на одной из крупных трасс

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 10:56 Фото: Zakon.kz
Ограничение движения для грузовых и общественных видов транспорта ввели 8 марта 2025 года с 09:30 на трассе между Алматинской и Жетысуской областями, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение на участке дороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 124-204 (граница Алматинской области – поселок Кызылтоган)", – рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖола".

О том, когда движение по трассе будет открыто, не сообщается.

Водителям напоминают, что получить актуальную информацию о закрытии дорог в Казахстане они могут, обратившись в круглосуточный колл-центр 1403.

7 марта 2025 года казахстанцев предупредили о закрытии автомобильного движения на трасах сразу в 10 областях Казахстана из-за сильного снегопада.

Андрей Дюсупов
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