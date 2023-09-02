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98-летнему немцу предъявлено обвинение в нацистском прошлом

концентрационный лагерь Освенцим Фото: pixabay
Немецкая прокуратура утверждает, что 98-летнему мужчине предъявлено обвинение в соучастии в убийстве в качестве охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен в период с 1943 по 1945 год, сообщает Zakon.kz.

Имя подозреваемого немецкая прокуратура не назвала, пишет ABC News.

Ему предъявлено обвинение по более чем 3300 пунктам обвинения в соучастии в убийстве. Обвинение было подано в государственный суд Ханау, который теперь должен будет решить, передавать ли дело в суд. 

Прокуроры заявили, что в отчете эксперта-психиатра в октябре прошлого года было установлено, что подозреваемый может предстать перед судом, по крайней мере, на ограниченной основе.

Немецкие прокуроры возбудили несколько дел в соответствии с прецедентом, созданным в последние годы, который позволяет привлечь к ответственности людей, которые помогали функционировать нацистскому лагерю, как соучастников убийств, без прямых доказательств того, что они участвовали в конкретном убийстве.

Согласно немецкому законодательству, обвинения в убийстве и соучастии в убийстве не подлежат сроку давности.

В период с 1936 по 1945 год более 200 000 человек содержались в Заксенхаузене, к северу от Берлина. Десятки тысяч умерли от голода, болезней, принудительного труда и других причин, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению, включая расстрелы, повешения и отравление газом.

Точные цифры убитых варьируются: верхняя оценка составляет около 100 000, хотя ученые предполагают, что цифры от 40 000 до 50 000, вероятно, более точны.

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