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Мир

В Германии собираются судить столетнего нациста

В Германии собираются судить столетнего нациста , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 00:59 Фото: pixabay
Бывший охранник нацистского лагеря, которому сейчас сто лет, может предстать перед судом в Германии. Мужчину обвиняют в "пособничестве и подстрекательстве" к 3322 убийствам в лагере смерти Заксенхаузен, сообщает Zakon.kz.

Немецкий суд постановил, что 100-летний охранник нацистского концлагеря может предстать перед судом спустя 80 лет после окончания войны.

Обвиняемый работал в лагере Заксенхаузен, расположенном к северу от Берлина, с июля 1943 года по февраль 1945 года. Имя охранника не разглашается.

Когда суд рассматривал вопрос привлечения престарелого нациста к ответственности, некоторые эксперты сочли, что в силу возраста мужчина не в состоянии предстать перед законом. На недавнем судебном разбирательстве это решение отменили. Состояние здоровья подсудимого не вызывает противопоказаний.

Дата нового слушания пока не назначена.

В годы Второй мировой войны в Заксенхаузене содержали более 200 тыс. человек. Он стал одним из первых концентрационных лагерей, открытых еще в 1936 году.

Ранее появилось сообщение, что в Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок.

Аксинья Титова
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