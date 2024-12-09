В Германии собираются судить столетнего нациста
Немецкий суд постановил, что 100-летний охранник нацистского концлагеря может предстать перед судом спустя 80 лет после окончания войны.
Обвиняемый работал в лагере Заксенхаузен, расположенном к северу от Берлина, с июля 1943 года по февраль 1945 года. Имя охранника не разглашается.
Когда суд рассматривал вопрос привлечения престарелого нациста к ответственности, некоторые эксперты сочли, что в силу возраста мужчина не в состоянии предстать перед законом. На недавнем судебном разбирательстве это решение отменили. Состояние здоровья подсудимого не вызывает противопоказаний.
Дата нового слушания пока не назначена.
В годы Второй мировой войны в Заксенхаузене содержали более 200 тыс. человек. Он стал одним из первых концентрационных лагерей, открытых еще в 1936 году.
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